Düzce'de miniklere trafik eğitimi verildi

Düzce'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çerçevesinde çocuklara trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Düzce Valiliği önünde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler için stant açan ekipler, vatandaşları bilgilendirdi.

Etkinlikler çerçevesinde araç kullanma parkurları da kuruldu. Parkur alanında çocuklara trafik kuralları konusunda eğitim verildi. Ekiplerin rehberliğinde akülü araçlara binen minikler, trafik kurallarını öğrendi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de etkinlik alanında trafik kazalarındaki ilk müdahaleler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Aynı zamanda ekipler, ilk yardım için kullanılan araç ve ekipmanları tanıttı.