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Düzce'de miniklerin maskelerini polis abi ve ablaları verdi

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında normalleşme sürecinde aileleri il birlikte dışarı çıkan miniklere maske dağıtıp minikleri pandemi konusunda bilgilendirdiler.

Minik bireyler, polis ekiplerinden aldıkları hediyelerle sevindiler.


Korona virüs salgını sonrasında yavaş yavaş hayat normale dönerken tedbirlerin elden bırakılmaması için Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uygulamalarını sürdürüyor. Özellikle maske takılması konusunda denetimlerini aksatmayan ekipler, aileleri ile birlikte dışarı çıkan çocukları unutmadılar. Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaya trafiğinin en yoğun olduğu sokaklarda kurdukları stantta korona virüse karşı alınacak önlemlerin olduğu afişlerle, vatandaşları rehavete kapılınmaması konusunda uyardılar. Uygulama sırasında polis ekipleri, aileleri ile birlikte dışarı çıkan ve maskesi olmayan minik bireylere elleriyle maske takarak çeşitli hediyeler verdiler. Miniklere korona virüse karşı uyarılarda da bulunan polisler, virüsten korunması için miniklerin yapmaları gerekenleri de anlattılar. Minikler ise polis abla ve ağabeylerinden aldıkları hediyelerle mutlu olurken bazı ailelerde polislerle çocuklarının fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.


Uygulama kapsamında ekipler, bir yandan vatandaşları bilgilendirirken, bir yandan da maskesini hatalı takan vatandaşları uyardılar.

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