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Düzce'de motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Düzce’de vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde motosikletler üzerine uygulama yaptı.

Düzce'de vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde motosikletler üzerine uygulama yaptı. Uygulamalarda 120 araç kontrol edildi. Uygulamalarda kurallara uymayan 47 motosiklet sürücüsüne ceza yazılırken 5 motosiklet trafikten men edildi.


Düzce kent merkezinde son günlerde vatandaşlar ve sürücülerden gelen yoğun şikayet üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarında motosikletlere karşı şok uygulama yaptı. Ekipler, gün boyu devam eden uygulamalarda 120 motosiklet kontrolü yaptı. Yapılan uygulamalarda ehliyetsiz motosiklet kullanan 8, kasksız motosiklet kullanan 23, sigortasız 5 motosiklete, muayenesiz 7 motosiklete ve plakasız 4 motosiklet sürücüsüne toplam 38 bin liralık cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda ayrıca 5 motosiklet trafikten men edildi.


Yetkililer, Düzce'de motosiklet sürücülerine karşı uygulamaların devam edeceğini belirttiler.

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