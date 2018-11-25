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Düzce'de motosiklet yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bir motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaların arasına daldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Düzce Akçakoca Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine gitmekte olan Müslüm Kuru (26) idaresindeki plakasız motosiklet, Beyciler Sapağı mevkiinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar Burakcan H., yaya olarak karşıdan karşıya geçmek isteyen Gizem K. (5) ve Keziban K. (42) Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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