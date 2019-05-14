Düzce'de muhtarlık binalarının çevre düzeni sağlanıyor

Düzce Belediyesi Nalbantoğlu Mahallesi muhtarlık hizmet binasında çevre düzenleme çalışması yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında muhtarlık bahçesi üzerinde yaya ulaşım yolları, toprak tefsiye ve zemin düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Muhtarlık hizmet binalarının fiziki ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteren belediye ekipleri, muhtarlık makamlarının düzenli ve temiz olmasını sağlıyor.