Düzce'de muhtemel orman yangınlarına karşı eğitim

Yaz aylarının yaklaşması muhtemel orman yangınlarına karşı Düzce Orman İşletme Müdürlüğü eğitim tatbikatı yaptı. Eğitim tatbikatına Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı.

Tatbikatın açılış konuşmasını yapan Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak, orman yangınları ile mücadele tekniklerini güçlendirmek, orman yangınlarına zamanında ve şuurlu müdahalenin önemli olduğunu ve yangına müdahale sürelerini kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek için yangın sezonu öncesi yangın eğitimlerin yapılması gerektiğini ifade ederek personele yönelik yapılan bu eğitimlerin verimli ve başarılı geçmesini diledi.

Eğitimin birinci aşamasında Orman Mühendisi Bayram Cankut tarafından yangın, çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ile iş güvenliği konusunda bilgiler verildi. Daha sonra arazide yangına müdahale ekipmanları tanıtılarak orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine hortum serme ve yangına müdahale tatbikatı yaptırıldı.