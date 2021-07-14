Düzce'de nikah rekoru kırıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de temmuz ayında nikah rekoru kırılacak. Daha önce 1 ay boyunca en fazla 230 nikah kıyılırken, sadece il merkezinde 1 ayda 255 nikah kıyılacak. Ayrıca il genelinde sayı ise 800'e ulaştı.

Korona virüs sürecinde uzun bir süre düğün yapamayan çiftler, normalleşmenin başlaması ile birlikte evlendirme müdürlüğüne başvurmaya başladı. Düzce Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Düzce tarihinin nikah rekoru kırıldı. Buna göre 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasında 135'e yakın çiftin nikahları kıyıldı. Ayrıca, 1 Ağustos'a kadar yapılacak düğünlerle birlikte Düzce'de nikah rekoru kırılacak. Alınan bilgilere göre 1 Ağustos'a kadar hem düğün salonlarında hem de nikah dairesinde sadece il merkezinde 120'ye yakın çiftin nikahı kıyılacak. Böylelikle sadece il merkezinde sadece 1 ayda 255 çift dünya evine girmiş olacak.

İl genelinde 1 ayda 800 çift

Düzce Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü dışında diğer ilçelerde, müftülük ve muhtarlıklardan da evlenmek için randevu alan çiftlerde bulunuyor. İl genelinde evlenmek için randevu alan ve 14 temmuza kadar dünya evine giren çiftlerin toplamı 800'ü görürken, Düzce'nin tarihinde 1 ayda en çok kıyılacak nikah rekoru kırılmış olacak.