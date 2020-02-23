DÜZCE(İHA) – TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce'de Ocak ayında 574 konut satıldı. Bir önceki yılın ocak ayında ise 500 konut satıyı gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce Ocak ayında satışı gerçekleştirilen konut sayısını açıkladı. Buna göre 2020 yılı ilk ayında Düzce'de 574 konut satışı gerçekleşti. 2019 yılı ocak ayına göre bu yıl 74 konut daha fazla satıldı.

Düzce'de 2018 yılında 8 bin 160 konut satışı gerçekleştirilirken 2019 yılında ise 7 bin 94'de konut satılmıştı.