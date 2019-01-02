Düzce'de okul kantinlerinde meyve ve sebze dönemi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul kantinlerinde meyve ve sebze satış dönemi başladı.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın okul kantinlerinde çocuklara meyve satışı yapılması gibi farklı ve faydalı uygulamaların hayata geçirilmesi yönündeki talimatı üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar hayata geçirildi. Okul kantinlerinde elma, portakal, mandalina, armut, muz ve salatalık gibi meyve ve sebzeler, kantinlerin uygun alanlarında oluşturulan reyonlarda yıkandıktan sonra üzeri sarılarak tane olarak öğrencilere sunulmaya başlandı. Kilo fiyatı 2 ile 6 lira arasında değişen meyve ve sebzeler, kantin işletmecileri tarafından öğrencilere tanesi 25 ile 75 kuruş arasındaki fiyatlardan satılıyor. Bu uygulama ile vitamin kaynağı meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketen öğrenciler ders aralarında aldıkları sağlıklı yiyeceklerle karnını doyuruyor.

Çocuklarımızın büyüme ve gelişim döneminde sağlıklı gıdalar tüketmesini amaçlayan bu uygulamadan öğrenci ve veliler ile birlikte kantin işletmecileri de memnun kaldı.

Başlatılan uygulama Düzce'de ki tüm okullara yaygınlaştırılması hedeflenmekte.