Düzce'de okul servisleri denetlendi

DÜZCE(İHA) – Okulların açılması ile birlikte Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından okul servis araçları ve personelini yönelik denetim yapıldı.

Düzce Merkez ve Akçakoca Jandarma Trafik Timleri ile birlikte Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin de katılımıyla okul servis araçları ve personeline denetleme ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için öğrenci servisi hizmeti veren araçların işletme ruhsatları ile yetki belgelerinin olup olmadığının yanı sıra yönetmelikte belirtilen kriterlere uygunluğu da ekipler tarafından kontrol edildi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için bütün ayrıntıların incelendiği denetimler çerçevesinde, kurallara uyulmadığı tespit edilen personel ve araçlar için gerekli uyarılar yapılarak öğrenci taşımacılığında disiplin ve konforlu bir ulaşım hedeflendiği belirtildi.

Düzce'de meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla hazırlanan eylem planları kapsamında oluşturulan komisyon tarafından okul servis araçları ve personelinin, yönetmeliğe uygun faaliyet gösterip göstermediklerinin tespiti ve kontrolü amacıyla Eylül ayı boyunca yapılan denetimlere devam edileceği açıklandı.