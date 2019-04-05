İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Düzce'de okul sporları yüzme yarışları yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları yıldızlar ve minikler Yüzme İl Birinciliği yarışları renkli görüntülere sahne oluyor.


Düzce Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Okul sporları yüzme yarışlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sabah erken saatlerde başlayan yarışlar öğlene kadar sürdü.


Yarışmalarda öğrenciler dereceye görebilmek için kıyasıya yarıştılar. Serbest, sırtüstü, kelebek ve kurbalama 50-100-200 metre yarışlarında derece girenlere madalyaları düzenlenen törenle verildi.


Yüzme Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Düzce Yüzme Antrenörü Selbi Pehlivan, Düzce Yüzme Antrenörü Sercan Akbaş dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.