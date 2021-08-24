Düzce'de okullar 6 Eylül için hazır

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yeni eğitim öğretime yılına hazırlık toplantısı yapıldı.

Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri ve eğitim öğretim hizmetlerinden sorumlu şube müdürleriyle yeni eğitim öğretime yılına hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yüz yüze eğitim öncesi okullarda alınması gereken tedbirler, okulların eğitim öğretime hazırlanma sürecinde tüm okulların yapması gereken çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, yaz tatili süresince okullardaki gerekli denetimlerin yapıldığını 286 okul/kurum müdürlüğü 'okulum Temiz Belgesi' aldığını, salgın sürecinde eğitim öğretim yılına hazır hale geldiğini söyledi.

Toplantıda ayrıca yüz yüze eğitime başlayacak okulların girişlerine ve ortak kullanım alanlarına maske kumbaralarının konulması gerektiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, gerekli çalışmaların okul/kurum müdürleri tarafından yürütülerek, takibinin hassasiyetle yapılmasını istedi. Öğrencilerin okula uyumlarının etkin bir şekilde sağlanması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulanan toplantıda; öğretmenlerin alan zümre toplantılarının ve öğretmenler kurul toplantılarının okullar açılmadan önce yapılmasıyla ilgili konular konuşuldu.

Halk Eğitimi Merkezlerinde maske üretimi kurslarının açılması, maske üretimi konusunda sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, tek kullanımlık ve yıkanabilir kumaş maske üretimlerinin devam etmesi gerektiği görüşüldü.