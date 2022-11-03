Düzce'de okullar denetleniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de okullarda denetleme çalışmaları Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Okulların hijyen konusunda iyileştirilmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmaları çerçevesinde denetlemeler devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son olarak hijyen konusunda okullarda düzenlemeler ve iyileştirmelerini gerçekleştiren Uzun Mustafa İlkokulu'nda, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Nursel Demirel İlkokulu'nda ve Fatih Ortaokulu'nda denetlemelerde bulundu. Tetkik görevliler tarafından yapılan denetimlerde hijyen konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.