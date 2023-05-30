Düzce'de okullar ISO standartlarına yükseltiliyor

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların standartlarının yükseltilme çalışmaları sürüyor. Daha önce öğretmen evlerinde yapılan çalışmalar şimdiler ise okullara yayıldı. Bu çerçevede iş yeri güvenliği ve sağlığı birimi ekiplerince okullarda TSE standartlarında hazırlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli hizmetler sunmak adına şartları en iyi hale getiren ekipler, il genelinde tüm okul ve kurumların 3 ay içinde ISO standartlarına yükseltileceğini belirtti.