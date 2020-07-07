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Düzce'de okullar yeni döneme yetiştirilecek

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yapımı devam eden Fatih İlkokulu, Namık Kemal İlkokulu ve Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’nin yeni eğitim öğretim sezonuna yetiştirilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalar yürütülüyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapımı devam eden Fatih İlkokulu, Namık Kemal İlkokulu ve Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nin yeni eğitim öğretim sezonuna yetiştirilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalar yürütülüyor.


Düzce'de yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmek istenen Fatih İlkokulu, Namık Kemal İlkokulu ve Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde çalışmalar son sürat devam ediyor. 3 okulda yapılan çalışmaları Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulların inşaatlarında kaba inşaatın bitirildiğini ince inşaatın başlatıldığını bildiren yetkililer, okulların kısa süre içerisinde tamamlanarak yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

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