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Düzce'de okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı, bir taraftan da sağlık taraması yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı, bir taraftan da sağlık taraması yapıldı.


Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı” uygulamaları kapsamında Sağlık Müdürlüğüne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde görev yapan diş hekimlerimiz tarafından Boğaziçi İlkokulu ve Şehit Yüzbaşı Beşir Bayraktar İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilere flor vernik uygulaması yapıldı ve sınıflarda diş fırçalamayla ilgili farkındalık eğitimi verildi.


İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de en sık rastlanan sağlık sorunlarının başında gelen ağız ve diş sağlığı hastalıklarının önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmekte olduğunu, mücadelede de tedaviden çok koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu belirtti.


2018-2019 Eğitim – Öğretim yılında da Düzce il ve ilçelerinde tüm ilkokul ve anaokullarında Flor Vernik Uygulama Programı ve farkındalık eğitimleri devam edeceği bildirildi.

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