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Düzce'de olta avcıları sahilleri doldurdu

Düzce’nin Akçakoca sahillerine akın eden olta balıkçıları, bir yandan avlanırken bir yandan da güneşin tadını çıkarıyor.

Düzce'nin Akçakoca sahillerine akın eden olta balıkçıları, bir yandan avlanırken bir yandan da güneşin tadını çıkarıyor.


Düzce'nin Akçakoca ilçesi sahilleri olta avcılarıyla dolup taşıyor. Bereketli geçen av sezonundan nasibini almak isteyen olta balıkçıları, Akçakoca sahillerini doldurarak bir yandan avlanırken bir yandan da güneşin güneşli havanın tadını çıkarıyor. Sabah erken saatlerde Akçakoca sahillerini dolduran amatör balık avcıları, zargana, istavrit ve çinekop avlayarak bereketli geçen sezonda oltalarını dolduruyor. Pandemi kurallarına uygun olarak mesafeli bir şekilde avlanmaya devam eden balık avcıları, virüsten de korunduklarını dile getirdiler.

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