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Düzce'de online deneme sınavı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişim ve yaşanılan salgın sonrasında Düzce’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından online deneme sınavı yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişim ve yaşanılan salgın sonrasında Düzce'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından online deneme sınavı yapıldı.


Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Sınavı hazırlıkları ve Düzce'de uygulanmakta olan Başarıya Bir Adım Projesi kapsamında 8. Sınıf öğrencilerine yönelik online sınav yapıldı. Sınavda daha önce ilgili portala kayıtları gerçekleştirilen öğrenciler, öğrenci numaraları ile sınava dahil oldu. 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Merkezi Sınavda olacağı gibi sözel alan oturumunda 50 soru, sayısal alan oturumunda ise 40 soru yanıt vermeye çalışan öğrenciler online sınavda sözel bölüm için 85 dakika, sayısal bölüm için 90 dakika süre aldı. İki alan oturumları arasında ise öğrencilerimize 10 dakika mola hakkı tanındı. Online sınavda ilk deneyim olması hasebiyle her alan oturumu için Merkezi Sınav süresine ek olarak 10'ar dakika ek süre verilirken öğrenciler yoğun bir şekilde sınava katılarak Düzce'de deneme sınavı gerçekleştirildi.

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