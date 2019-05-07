Düzce'de operasyonla yakalanan uyuşturucu satıcı tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 9 küçük paket halinde uyuşturucu/uyarıcı madde, 21 adet uyuşturucu/uyarıcı hap maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat ele geçirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında ise ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.