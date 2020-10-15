Düzce'de orman emvalinin kalitesi yükseltiliyor

Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Levent Kartal ve orman ürünleri sektör temsilcilerinin katıldığı çalışmada, kayın ağaç türünün hakim olduğu Düzce Orman İşletme Müdürlüğü depolarında, tomruk havuz sistemi kalktığından depoya nakledilen ürünlerin değer kaybını engellemek adına tomruklara çatlamayı önleme aparatı uygulandı. Yetkililerce yapılan açıklamada “Orman ürünlerinde Standardizasyonun amacının bir ürün üzerinde kalite ve belli ölçülerde anlayış birliğinin oluşmasının sağlanmasıdır. Bu çerçevede müşteri ürünü görmeden standardının hangi boyut, kalite ve görünüş özelliklerinde olduğunu bilerek ürüne talip olmak ister. Biz bu uygulama ile özellikle kayın ağacı türü için, öz halka ve çevre çatlaklarının önüne geçerek piyasaya daha kaliteli ürün arz etmenin çabası içerisindeyiz” denildi.