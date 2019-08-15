Düzce'de orman köylüsüne destek devam ediyor

Düzce Orman İşletme Müdür Yardımcısı Levent Kartal başkanlığında, Düzce Emlak Şefi Hakan Yasin Özdemir, İşletme Şefleri Emine Kartal, Pınar Dönmez ve Uğur Ulaş‘tan oluşan komisyon tarafından, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü görev alanında bulunan Uğur, Çınardüzü, Derdin ve Yeniyurt köylerinde planlanan toplantılar tamamlandı.

Geçmiş yıllarda Düzce'de uygulanan fenni arıcılık, süt sığırcılığı, dış cephe mantolama, güneş enerjisi projelerine ek olarak, Orman Genel Müdürlüğünün teşvik ve destekleriyle 2019 yılında ilk kez verilecek olan; odun dışı orman ürünlerinin değerlendirmesine yönelik projeler ile ormancılık faaliyetlerinde çalışan köylümüzü desteklemek amacıyla üretim mekanizasyonu projelerinin (motorlu testere, kabuk soyma aparatı, tambur, koruyucu giyim gibi) hayata geçirileceği belirtildi.

Yapılan toplantılarda verilecek olan kredilerin kimler tarafından kullanılabileceği, yapılacak olan iş ve işlemlerin nasıl ilerleyeceği, kredi geri ödemesinin nasıl ve hangi zamanlarda olacağı, kredi geri ödemesi yapılamadığı durumlarda karşılaşılacak olan sorunlar gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmenin ardından kredi kullanmak isteyenlerin tespiti çalışmalarına geçildi. Kredi kullanmak isteyen kişi sayısı, köylerde verilecek olan kredi miktarını aştığı için, kura ile tespit yoluna gidildi. Toplantıya katılan ve kredi kullanmak isteyenler için gerçekleştirilen kura ile asil ve yedek listesi oluşturuldu. Hazırlanacak olan kredi tahsis onaylarının Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanması ile kredi kullandırma sürecinin devam edeceği bildirildi.

Yetkililerce yapılan açıklamada ormanların korunması, geliştirilmesi, genişletilmesi görevlerinin yanında, orman köylüsünün refah seviyesinin yükseltilmesi hususunda da etkin çalışmalarda bulunulduğu, alternatif geçim kaynakları oluşturarak orman köylüsünün her daim yanında olunacağına dikkat çekildi.