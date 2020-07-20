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Düzce'de orman personeli atış eğitimini tamamladı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de tabanca taşımaya haiz memurlar ve göreve yeni başlayan Orman Muhafaza Memurları Düzce İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile 9 mm tabancaların kullanımına ait teorik ve uygulamalı eğitimler tamamlandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de tabanca taşımaya haiz memurlar ve göreve yeni başlayan Orman Muhafaza Memurları Düzce İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile 9 mm tabancaların kullanımına ait teorik ve uygulamalı eğitimler tamamlandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Atış Eğitim personeli tarafından Cumayeri İlçe Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda verilen eğitime İşletme Müdürü Turgay Kağan, İşletme Müdür Yardımcıları ile Düzce Orman İşletme Müdürlüğünde görevli İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza memurları katıldı.


Tabanca bakımlarının nasıl yapılacağı, tabancaların tekniğine göre nasıl taşınacağı ve muhafaza edileceği ile tabanca kullanmak zorunda kalındığında tekniğine uygun bir şekilde nasıl kullanılması gerektiğinin anlatıldığı eğitime 70 personel katıldı.


Yetkililerce yapılan açıklamada, bu eğitimin hedefinin; özellikle ateşli silahların sebep olacağı kullanım hatası kaynaklı, olası kazaların önüne geçilerek yaralanma veya daha üzücü olayların yaşanmasının engellenmesi olduğu bildirildi.

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