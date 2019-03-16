Düzce'de Orman ürünleri sanayicileri OSB için bir araya geldi

Meslek Grubuna dahil olan ve Orman Ürünleri Sanayisinde faaliyetlerini sürdüren üyeler, Orman Ürünleri İhtisas OSB'si için bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin önceki yıllarda orman ürünleri konusunda Düzce'nin çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile birlikte yeniden aynı dinamizmi yakalayabilmek adına bir ihtisas organize sanayi bölgesi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Çilimli OSB kısmında önemli derecede işlemleri tamamlanmış ve bu yapılanma için uygun arazinin olduğunu aktaran Tuncay Şahin, 15 Nisan'a kadar sektördeki üyelerden talepleri toplayacaklarını, bu aşamadan sonra ise yer tahsislerine hızlıca başlanacağını ifade etti.

İstihdam 2019 kampanyası hakkında da üyelere bilgiler veren DTSO Başkanı Şahin, sanayicilerden bu noktada özveri beklediklerini, ülkede istihdamını arttırmak noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica etti.

Tuncay Şahin'in konuşmasının ardından söz alan İş İnsanı İbrahim Sancaklı, kendisinin de orman ürünleri konusunda ham aşamadan başlayarak şu anda sandalye üretimi yaptığını hatırlatarak, değişen dünya ekonomisinde yeniliğe açık olmanın, birlikte hareket edebilmenin ve organize olmanın büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Toplantı iş insanlarının soru ve taleplerinin alınmasıyla sona erdi.