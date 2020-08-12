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Düzce'de orman yangını

Düzce Kalıcı Konutlar bölgesinde 4 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.


Yangın, Düzce Kalıcı Konutlar 1. Bölge mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demetevler Mahallesi Kentpark içerisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 4 hektarlık alanı küle çeviren yangın için bölgeye çok sayıda Düzce Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.


Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, alevlerin etkisi altına aldığı 4 hektarlık alan küle döndü. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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