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Düzce'de orman yangını kısa sürede söndürüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Hocaköy’de çıkan orman yangını, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünün anında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hocaköy'de çıkan orman yangını, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünün anında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı.


Yangın, Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hocaköy ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hocaköy ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar durumu hemen Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler hemen yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm ormanlık alan küle dönerken, ekipler ormanlık alan içerisinde ateş yakılmamasını, mangal yapılmamasını önerdi.

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