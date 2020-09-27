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Düzce'de ormanlık alanda çıkan yangını polis ve itfaiye söndürdü

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Bahçehir bölgesinde polis lojmanları yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Bahçehir bölgesinde polis lojmanları yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.


Düzce'de 15.30 sıralarında Bahçeşehir bölgesinde bulunan polis lojmanlarının yanındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre; çıkış sebebi öğrenilemeyen yangında lojmanlarda oturan polisler dumanları görerek hemen lojmanların yanındaki alanda başlayan yangına müdahale etti. Alevlerin lojmanlara sıçramaması için kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalışan polis ekipleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına alamayan polis ekiplerinin yardımına gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.


Alevlerin lojmanlara sıçramaması için bazı vatandaşların da bahçe hortumlarıyla müdahale ettiği yangında ormanlık alandaki mera alanı tamamen yandı.

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