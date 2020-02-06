Düzce'de oto kiralama ve otoparklar denetlendi

Farklı sektörlerde iş yapan esnaflara evrak denetimi yapan Zabıta ekipleri bu hafta da özel oto kiralama ve otopark işletmelerini inceledi. İşyeri sahipleri ile ruhsat ve gerekli evrakları inceleyen Zabıta ekipleri evrakları tam olan esnaflara teşekkür ederken eksiği bulunan işyeri sahiplerini uyardı. Zabıta ekipleri evrakların tamamlanmaması halinde cezai yaptırım uygulanacağını hatırlattı. Zabıta Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada düzenlenen denetim planı çerçevesinde işletmelerde denetim çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği aktarıldı.