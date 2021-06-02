Düzce'de otobüs durakları yenileniyor

Deforme olan bazı duraklar ise yenileri ile değiştiriliyor.

Düzce Belediyesi, şehir içi toplu taşımın iyileştirilmesine yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Vatandaşların daha konforlu alanda otobüs beklemelerini sağlamak için çeşitli noktalarda bulunan duraklarda yenileme çalışması başlatıldı. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, tahrip olan, direkleri ve camları kırılan, kötü görünümüne sahip olan otobüs duraklarında yenileme ve onarım çalışmasını gerçekleştiriyor.

Beyaz Masaya gelen talepleri değerlendiren Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, durakların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının rutin olarak devam edeceğini bildirdi.