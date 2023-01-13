Düzce'de otomobil kanala uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarındaki kanala uçtu. Kanalda ters dönen otomobilden sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, merkeze bağlı Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden Çakırlar Mahallesi istikametine seyreden Dursun Z. idaresindeki 81 KJ 226 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kanala uçtu. Kanalda ters dönen otomobilden sürücü Dursun Z. kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.