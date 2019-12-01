Düzce'de otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan söndürüldü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de akşam saatlerinde otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan yangın 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını belirterek, söndürme çalışmalarına Düzce ve çevre illerden katılan ekiplere teşekkür etti.

Düzce'de akşam saatlerinde 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv yedek parçası fabrikasında çıkan yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangına Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli Belediyelerine ait itfaiye ekipleri katılırken AFAD ve arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen ve ekipleri denetleyen Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'da sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı. Vali Dağlı açıklamasında, “İlimiz 1. OSB'de bulunan Teknorot Fabrikası'nda akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının başladığı ilk andan itibaren çalışmalarını sürdüren ve çevre illerden destek veren itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uzun çalışmaların ardından kontrol altına alınabilen yangında fabrikanın büyük kısmı hasar görürken, jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.