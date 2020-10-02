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Düzce'de pandemi kurallarına uymayan 22 sürücü cezalandırıldı

Düzce’de korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde alınan tedbirlere uymayan 22 araca ceza yazıldı.

Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde alınan tedbirlere uymayan 22 araca ceza yazıldı.


Düzce'de korona virüs tedbirleri çerçevesinde trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Toplu taşıma araçlarına yönelik polis ekiplerince yapılan denetimlerde 142 şehir içi toplu taşıma aracı, 24 ticari taksi ve 52 şehirler arası yolcu otobüsü denetledi. Toplamda 518 araç denetleyen ekipler, korona virüs tedbirlerine uymayan 22 araca 39 bin 742 TL ceza kesti.

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