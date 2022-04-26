Düzce'de parklar yenileniyor

Çalışmalarına başlayan ekipler, basketbol ve voleybol sahalarında da iyileştirme çalışması yapacak.

Düzce Belediyesi, parklarda tahribat ve aşınma kaynaklı oluşan yıpranmayı ortadan kaldırmak için bakım çalışmalarına başladı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 56 mahallede bulunan 42 parkı bakıma aldı. Ekipler, fizibilite çalışmasını tamamlamasının ardından Bahçeşehir bölgesindeki parklarda suni çim, spor parklarının tellerinin yenilenmesi, kapıların yenilenmesi ve zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.