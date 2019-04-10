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Düzce'de Parklarda bahar temizliği başladı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin genelinde bulunan mevcut çocuk parklarında çeşitli bakım onarım ve iyileştirme çalışmaları yapmaya devam ediyor.


Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de baharın gelmesiyle çalışmalara başlayan Düzce Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu çalışmalarla mevcut çocuk parklarını güvenli bir şekilde kullanılabilecek duruma ulaştırıyor. Aynı zamanda parkların zevresi temizlik müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek bakımları yapılıyor.

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