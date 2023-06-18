Düzce'de polisten eş zamanlı denetim

Ekipler 734 şahıs ve 346 aracı kontrol etti.

Düzce'de polis ekipleri şehir merkezinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. 52 personelin katıldığı ve 4 ayrı noktada gerçekleşen eş zamanlı denetimde 732 şahıs ve 346 araç denetimden geçti. Bilişim Sistemlerinin Kullanılması ile Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesilmiş cezası olan 1 şahıs 3 ayrı Dolandırıcılık suçundan 1 şahıs ve Yabancı Uyruklu 1 şahıs gözaltına alınırken, Yoklama Kaçağı olan 2 şahsa ise gerekli tebliğ yapıldı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 11 sürücüye sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan, 1 araca mesleki yeterlilik belgesi olmadan araç kullanmaktan toplamda 61 bin 243 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 4 araç trafikten men edildi.