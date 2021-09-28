Düzce'de polisten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli şahısların üzerinde, ikametlerinde yapılan aramada 8 parça halinde 10 gram metamfetamin maddesi ve 1 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan biri tamamlanan işlemlerinin ardından serbest kalırken diğer şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.