Düzce'de polisten uyuşturucu operasyonu

Düzce'de narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Düzce kent merkezinde meydana geldi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada “Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda;

Düzce merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 1 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 184 fişek halinde satışa hazır 260 gram esrar, 3 parça halinde 489 gram esrar ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Ceza evine teslim edilmiştir. Suçla mücadelemiz halkımızın da desteği ile aralıksız devam etmektedir” denildi.