Düzce'de Prefabrik okul satışa çıkartıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde deprem zamanı yapılan prefabrike okulun yerine yeni okul yapıldı. Prefabrike okul ise ihale yöntemi ile satışa çıkartıldı.

1999 yılında Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında yıkılan okulların yerine prefabrike okullar yapılmıştı. Bu okulların yerine yeni binalar yapılınca eski prefabrik okullarda hurda halinde satılmaya başladı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarıçökek köyünde yer alan Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin prefabrike binası da satışa çıkartılan okullardan birisi oldu. Hurda malzemesi satışı için Kaynaşlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale oluşturuldu. İhale 12 Ekim Pazartesi günü saat 10'da Kaynaşlı Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilecek. Atıl olarak bulunan prefabrike binasının hurda malzemelerin tahmini bedeli 53 bin 333 lira 33 kuruş olarak belirlendi. İhaleye girmek isteyenler ise bin 600 lira geçici teminat bedeli ödeyecek.