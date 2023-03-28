Düzce'de projeler tüm hızı ile devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hazırlık aşamaları tamamlanan projeler ile birlikte devam eden projeleri Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü inceledi. Projeler tüm hızı ile devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, görevi devraldığı günden bu yana, başkanlık koltuğunda birbirinden başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Şehrin en işlek caddesi ve çevresini, uygulanan 4 farklı proje ile yepyeni bir siluete kavuşturan Başkan Özlü, şehir merkezi sorumluluk alanı içinde her noktanın gelişmesi adına daha önce yapılan çalışmaları da geliştirerek kalkındırmaya özen gösteriyor. Eş zamanlı yürütülen 9 büyük projeden 6'sında saha incelemesi yapan Başkan Özlü, yatırımların söz verilen süre içinde Düzcelilerin hizmetine sunulması için çalıştıklarını belirtti.

Şehrin her noktasını uyumlu hale getirmek, şehirleşmenin planlı ve düzenli şekilde hayata geçirilmesi amacıyla her mahallede ihtiyaç duyulan yatırımların yapılması için çalışmalar sürüyor. Özellikle sosyal donatıların inşasına büyük önem veren Başkan Özlü, yapımı devam eden modern pazaryeri, modern sanayi sitesi ve 23 Nisan Parkı inşaat alanlarını gezerek proje içeriklerini değerlendirdi, süreci yakından takip etti. Kurmayları ile proje donatılarını yeniden gözden geçiren Başkan Özlü, vatandaşların memnun olacağı ve en yüksek verimi alacağı şekilde yapıların inşasına devam edildiğini aktardı.

“Projelerimizi gezmeye bir gün yetmez”

Başkan Özlü, saha çalışmaları sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Düzcelilere seslenerek “Şehrimizin her noktasını kalkındıracak, yaptığımız işleri görmek için bir gün yetmiyor. Düzce'miz bugün gezip gördüğümüz sadece 6 proje ile yepyeni bir çehre kazandı. İşin özü Düzce, işin özü çalışmak” şeklinde paylaşım yaptı. Başkan Özlü'nün gönderisi, sosyal medyada en çok beğenilen paylaşımlardan oldu.