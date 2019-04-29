İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Düzce'de Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. 300 gram pide 3 liradan 600 gramı ise 6 liradan satılacak.


Bütün İslam alemi 6 Mayıs'tan itibaren oruç tutmaya başlayacak. Ramazan ayının en fazla tüketilen gıdası olan pidenin Düzce'de satış fiyatı belli oldu. 300 gramı 3 TL'den 600 gramı ise 6 TL'den satılacak.


Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan fiyat tarifesine göre pide Ramazan'da belirlenen fiyattan satılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.