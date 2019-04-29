DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. 300 gram pide 3 liradan 600 gramı ise 6 liradan satılacak.

Bütün İslam alemi 6 Mayıs'tan itibaren oruç tutmaya başlayacak. Ramazan ayının en fazla tüketilen gıdası olan pidenin Düzce'de satış fiyatı belli oldu. 300 gramı 3 TL'den 600 gramı ise 6 TL'den satılacak.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan fiyat tarifesine göre pide Ramazan'da belirlenen fiyattan satılacak.