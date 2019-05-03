Düzce'de Ramazanda çocuklara özel etkinlik

Düzce Belediyesi, Ramazan'ın manevi duygusunu ve coşkusunu çocukların gönül dünyasına taşıyor. Anıtpark meydanında düzenlenecek olan Ramazan etkinliklerinde, alan üzerine kurulacak olan oyun parkurları için kauçuk döşeme çalışmaları gerçekleştirildi. Ailelerin gözetimi dahilinde katılabilecekleri macera oyun parkurlarında, çocukların deneyerek ve yaşayarak öğrenmeyi yani iletişim yeteneğini geliştirme, kendi sınırlarını bilme, takım halinde çalışabilme, rekabet edebilme, özgüven ve cesaret geliştirme, risk alabilme ve odaklanma gibi yetenekleri geliştirmesinin yanı sıra katılımcılarına eğlence, heyecan, adrenalin başarı gibi duyguları yaşatması bakımından eşsiz bir deneyim olacak.