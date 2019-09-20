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Düzce'de ruhsatsız işlerine işlem yapıldı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü şehir merkezinde faaliyet gösteren Kahve ve Kıraathanelere denetim düzenledi.

Denetimlerde belge eksiği olan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.


Düzce Belediyesi sorumluluğu altında bulunan işletmeler üzerinde denetim çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde bulunan Kahve ve Kıraathanelere denetim yapan ekipler ruhsatsız çalışan yerler olduğunu tespit ederek tutanak tuttu. 172 adet işyerini kontrol eden ve belgelerini inceleyen Zabıta ekipleri, işletme ruhsatı bulunmayan mekanlar hakkında işlem yaptı. Asayiş ve mevzuata uygunluk konusunda yapılan denetim çalışmaları belli aralıklarla düzenli olarak yapılmaya devam edecek.

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