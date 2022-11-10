Düzce'de saat 09.05'te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde Düzce'de düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de Anıtpark Meydanında tören düzenlendi. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtına, Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması ile başlayan anma töreninde saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat adeta durdu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kuruluşların sirenlerinin 2 dakika süre ile Sarı İkaz şeklinde çaldığı Düzce'de törene katılanların yanı sıra vatandaşlarda 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu.

Program saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. İl genelinde yapılacak çeşitli etkinliklerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yıl dönümünde anılacak.