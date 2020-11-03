İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de sabahları etkili olan sis ulaşımı etkiliyor

DÜZCE (İHA) – Havaların soğuması ile birlikte Düzce’de sabah saatlerinde sis etkiliyor.

DÜZCE (İHA) – Havaların soğuması ile birlikte Düzce'de sabah saatlerinde sis etkiliyor. Kent merkezi ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.


Düzceliler sabaha görüş alanını düşüren meteorolojik bir olay olan sisle uyandı. Sis kentteki yaşamı etkiliyor. Düzce'de gece ve sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 30 metreye kadar düşüyor. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. İşe gedenler hem soğuk ve hem sis ile mücadele ediyor. Kentin yüksek noktalarında güneş kendini gösterirken öğlene doğruda kent merkezinde etkili oluyor.


Soğuyan hava ile birlikte yüksük kesimlerde beyaza büründü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.