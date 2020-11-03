Düzce'de sabahları etkili olan sis ulaşımı etkiliyor

DÜZCE (İHA) – Havaların soğuması ile birlikte Düzce'de sabah saatlerinde sis etkiliyor. Kent merkezi ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Düzceliler sabaha görüş alanını düşüren meteorolojik bir olay olan sisle uyandı. Sis kentteki yaşamı etkiliyor. Düzce'de gece ve sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 30 metreye kadar düşüyor. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. İşe gedenler hem soğuk ve hem sis ile mücadele ediyor. Kentin yüksek noktalarında güneş kendini gösterirken öğlene doğruda kent merkezinde etkili oluyor.

Soğuyan hava ile birlikte yüksük kesimlerde beyaza büründü.