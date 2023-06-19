Düzce'de sağanak taşkına sebep oldu: Evleri su bastı

Düzce'de sağanak yağış taşkına sebep oldu, bazı evleri su bastı. Eşyalarının zarar gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "Evde oturuyorduk. Bir anda evin içi su dolmaya başladı. Evin içerisi ve eşyalar çok kötü oldu" dedi.

Düzce'de etkili olan kuvvetli yağış taşkına sebep oldu. Özellikle Üçköprü, Doğanlı, Sarıçökek, Muncurlu, Günbaşı, Esmahanım, Dilaver, Yazlık ve Yeşilova köylerinde menfezlerin tıkanması sebebiyle taşkınlar meydana geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile birlikte taşkınlar önlenirken, Üçköprü köyünde bazı evleri su bastı.

Üçköprü'de ikamet eden Kurt ailesinin evini de su bastı. Ne olduğunu anlayamayan aile panikle dışarıya çıktı. Yağışın durmasının ardından eve giren aile, eşyalarının büyük bir kısmının zarar gördüğünü gördü. Yaşananları anlatan Edanur Kurt, "Evde oturuyorduk. Bir anda evin içi su dolmaya başladı. Evin içerisi ve eşyalar çok kötü oldu. Bütün eşyalarımız gitti. Evin içine kum torbaları ile su gelmesin diye engel yapmaya çalıştık ama o da bir sonuç çıkaramadı maalesef. Yapabilecek hiçbir şey yok" dedi.

Öte yandan, Edanur Kurt'un ardiye olarak kullanılan kısımda bulunan civcivleri su baskınından kurtardığı öğrenildi.