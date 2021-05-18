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Düzce'de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için yapılan uyarılarının ardından akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Bazı vatandaşlar sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.


Düzce'de günlerdir 27 derece ve üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce ve bölgesi için akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış tahmininde bulundu. Akşam üstü beklenen yağış Düzce'de etkisini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar ise sırılsıklam oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre sağanak yağışın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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