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Düzce'de sağanak yağış etkili oldu metrekareye 35 kilo yağış düştü

DÜZCE(İHA) – Düzce’de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 12 saat devam eden yağışta metrekareye 34,8 kilogram yağış düştü.


Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde Düzce ve bölgesinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Uyarının ardından beklenen yağış etkili geldi. Yaklaşık 12 saat devam eden yağış yer yer kuvvetli oldu. Sağanak Yağış sonrasında Düzce'de metrekareye 34.8 kilogram yağış düştü. Yağışın şiddetli olduğu saatlerde bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

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