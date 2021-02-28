İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de sağanak yağış etkili oluyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kenti etkisi altına aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kenti etkisi altına aldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce için sağanak yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Kısıtlama sebebiyle sokaklar boş kalırken, marketlere gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar da tüm önlemlerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Düzce'de sağanak yağışın 3 Mart Çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.