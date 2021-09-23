Düzce'de sağanak yağış etkili oluyor

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Düzce'de yağış etkili olurken, en çok yağış alan bölge ise Akçakoca oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de olduğu bir çok bölgeye çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaparak, Düzce'ye sarı kod vermişti. Bunun ardından Düzce'de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yer yer şiddetini arttıran sağanak yağış en çok Akçakoca'ya düştü. Akçakoca'da metrekareye 29.4 kilogram yağış düşerken, Gölyaka Kardüz yaylasına ise 9.8 kilogram yağış düştü. Yığılca Yoğunpelit köyüne 8.8 kilogram, Çilimli'ye 7.9 kilogram, Gölyaka'ya 6.3 kilogram, Gümüşova'ya 6.2 kilogram, Cumayeri'ne 5.7 kilogram, Düzce Merkez ve Yığılca'ya 4.4 kilogram ve Kaynaşlı'ya 0.3 kilogram yağış düştü.