Düzce'de sağlık ve spor turizmi canlanacak

Yapılan çalışmalar çerçevesinde hazırlanan proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görüldü.

Düzce Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanan ve başvurusu yapılarak desteklenmeye hak kazanılan Düzce ili Sağlık ve Spor Turizmi Strateji Raporu Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edildi. Projenin protokol imzalanma töreni Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirildi. Proje dahilinde, Düzce'nin spor ve sağlık turizmine yönelik potansiyellerinin ortaya çıkarılması, belirlenecek stratejiler doğrultusunda sağlık ve spor turizminin gelişmesine yönelik öncelikli yatırım alanlarının ortaya konulması, mevcut durumun ve yaşanan değişim ve eğilimlerin tespit edilmesi, sağlık ve spor turizmi alanında karşılaşılan problemlerin belirlenmesi ve bu alanlara yönelik alınabilecek tedbirler ve çözüm önerilerinin sunulması ve ilin sağlık ve spor turizmi açısından cazibesinin arttırılması hedefleniyor.