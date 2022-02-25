Düzce'de sağlık yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı

Dr. Avni Uygar Seyhan'ın katıldığı toplantıda Düzce'de sağlık yatırımları ve sağlık alanında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Düzce'nin sağlık yatırımları ve yapılan çalışmaların değerlendirildi toplantı Mutfak Sanatları Merkezinde yapıldı. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Müdür Doç. Dr. Avni Uygar Seyhan ve Saha Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Köş başkanlık etti.

Toplantıda; Düzce Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz Işık tarafından il faaliyet planlamaları ve değerlendirmesinin yanı sıra, halk sağlığı hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, aile hekimliği, kamu hastane hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, 112 acil sağlık hizmetleri hizmet sunumu, pandemi sürecinde yürütülen faaliyetler, KETEM'in etkinlikleri, personel, tıbbi cihaz planlaması ve temini ile Düzce'de yürütülen ve planlanan yatırımlar ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Verimli geçen toplantının sonunda Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Avni Uygar Seyhan, Genel Müdürlük yetkililerine ve Saha Koordinatörlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.